Cinque atleti sul podio agli Open d’Italia per il Dojo Hon Underground

Spedizione decisamente positiva per gli atleti del Dojo Hon Underground di Busto Arsizio all’Open d’Italia di ju jitsu, che si sono disputanti nello scorso fine settimana a Genova con la partecipazione di una cinquantina di società provenienti un po’ da tutto il Paese.

I cinque atleti bustocchi di livello agonistico impegnati nel capoluogo ligure, guidati dal coach Patrizia Buccomino e dal direttore tecnico Vittore Dal Bon, sono tutti saliti sul podio della manifestazione tricolore: ben tre gli ori (due dei quali in coppia) cui si sono aggiunti un argento e un bronzo.

Grandi protagoniste le sorelle Irene e Martina Miceli che prima hanno ottenuto la vittoria in coppia nella specialità “Duo System” femminile under 21 e poi si sono ritrovate di fronte anche nella finale di “Ne Waza” (la lotta a terra) individuale: qui ha prevalso Irene su Martina mentre nella medesima specialità è arrivato anche il bronzo al maschile di Marco Turini.

L’altro oro è finito al collo della coppia formata da Andrea Lamanna e Federica Biserna, che hanno vinto nel “Duo System Mix” over 21 completando una giornata da favola per la società che ha sede in via XX Settembre negli spazi della Palestra Underground.

«I nostri atleti si divertono anche quando si allenano duramente, ed è bello vedere ragazzi con questa voglia d’imparare, di fare e di crescere» spiegano i dirigenti del Dojo Hon Underground. A supportare lo staff tecnico ci sono anche i tre mental coach (Franco, Valter e Thomas) che hanno supportato gli atleti sia nella preparazione sia durante la gara. Bella infine la dedica delle sorelle Miceli a un’amica judoka nei giorni scorsi colpita da malore.