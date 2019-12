I comitati aeroportuali contro Report: “Non ha trasmesso il servizio”

“Il 23 dicembre, Report doveva mandare in onda il servizio sugli aeroporti italiani afflitti da problematiche ambientali, sanitarie e di sicurezza. Perché non l’ha fatto?”.

È la domanda che si pongono diversi comitati impegnati a ridurre gli impatti degli aeroporti sui territori circostanti. Tra i quali c’è il comitato Cittadini di Varallo Pombia, da sempre molto critico su Malpensa: recentemente hanno paragonato la sua situazione a quella dell’Ilva.

Report, la trasmissione di inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci in onda ogni lunedì su Rai 3, doveva trasmettere, secondo i comitati, un servizio sulla situazione dei territori circostanti a diversi aeroporti italiani.

”Ci auspichiamo – hanno affermato – che questa decisione non sia definitiva e che sia esclusivamente finalizzata ad approfondire meglio le problematiche ambientali dell’intero sistema aeroportuale nazionale”.

I comitati si dichiarano inoltre disponibili a “collaborare con la redazione di Report”, che considerano “l’ultimo baluardo contro l’arroganza delle lobby. Noi – aggiungono – siamo pronti a fornire le competenze maturate negli anni di impegno per fissare il rispetto dei limiti operativi per ciascun aeroporto col fine di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini”.

Si tratta del Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale aeroporto di Treviso, il Comitato antirumore aeroporto di Linate, l’Associazione Colognola per il suo futuro a.p.s. Bergamo, il Comitato aeroporto di Ciampino, il Comitato Cittadini di Varallo Pombia Aeroporto di Malpensa, il Cocompaer Bologna, il Comitato Fuori PISTA Aeroporto di Fiumicino, il Comitato No fly zone Napoli, il Comitato No cargo parma, il Presidio No aeroporto Firenze, il CriaaVe – No raddoppio aeroporto di Venezia, il VAS Onlus Prato, il Comitato Sorvolati Brozzi-Peretola-Quaracchi-Le Piagge- Fi e il Comitato No Aeroporto Campi Bisenzio-Fi.