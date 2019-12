Consigli anti-truffa a controllo di vicinato, una serata per parlarne

Vivere la propria vita in tranquillità è un diritto di tutti che la collettività deve garantire. Per questo martedì 3 dicembre l’amministrazione comunale organizza una serata per parlare del tema della sicurezza per parlare di consigli utili per non cadere in truffe e per difendere la propria casa dai furti tramite il controllo di vicinato.

All’appuntamento, che si terrà dalle 21 nell’aula magna delle Scuole Fermi, prenderanno parte il sindaco Maria Elena Catelli, il consigliere comunale con delega alla sicurezz Federico Fasolino, il comandante della stazione dei Carabinieri Francesco Martino, la comandante della Polizia Locale Patrizia Bertola.