Coop Lombardia dona due letti per la terapia del dolore

Sono stati consegnati oggi, lunedì 16 dicembre, due lettini di ultima generazione all’unità operativa di Terapia del dolore dell’ospedale di Busto Arsizio, diretta dalla dottoressa Mercedes Lanzilotta, che fa parte della Struttura complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore coordinata dal dottor Daniel Covello.

Il dono è stato fatto da Coop Lombardia. Così ha commentato il presidente Daniele Ferrè: «Ci sono diversi modi per aiutare la sanità pubblica e Coop Lombardia lo fa concretamente donando dei letti speciali, a elevata automazione e di ultima generazione, che possono garantire un alto livello qualitativo per gli ospiti ricoverati nel reparto di Terapia del dolore dell’Ospedale di Busto Arsizio. La cooperazione nasce nella comunità e dai bisogni delle persone: da qui deriva la propria missione e identità. Per questo l’attività di Coop Lombardia non ha fini di speculazione privata ed è ordinata dai princìpi costituzionali della mutualità. Tra le finalità sociali: la tutela degli interessi economici, di sicurezza delle persone, la salvaguardia dell’ambiente e della salute. Per questo Coop tutela soci, clienti e consumatori con la propria politica commerciale e con iniziative di alto valore sociali come il sostegno all’Ospedale di Busto Arsizio».

Un modo per essere vicini ai pazienti donando loro un po’ di comdità ma non solo, come spiega il dottor Daniel Covello: «I nuovi lettini donati andranno a sostituire quelli attuali. Sono regolabili in altezza elettricamente, hanno testata regolabile mediante pistone a gas e una portata di 200 kg. Si tratta di caratteristiche essenziali: sia per poter visitare, sia per poter eseguire procedure invasive nei pazienti con dolore cronico che presentano frequentemente mobilità ridotta e posture obbligate. Andranno quindi a migliorare notevolmente il confort dei nostri pazienti affetti da dolore ma anche l’operatività dei nostri medici».

L’unità operativa di Terapia del dolore di Busto Arsizio effettua circa 3000 prestazioni annue, tra visite e procedure antalgiche. Anche il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona Paola Giuliani, ha voluto commentare positivamente la donazione: «Tutti possiamo fare qualcosa di utile. Questa donazione, come tutte, è un esempio per ognuno di noi: come cittadino o collettività in ogni sua forma, impresa o ente, o ancora associazione. Ecco perché il nostro grazie contiene tante sfumature di riconoscenza».