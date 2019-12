Il cuore si ferma la sera della vigilia, il fratello lo salva

Ha passato Natale in ospedale, ma può raccontare di aver ricevuto il regalo più bello. Stiamo parlando dell’uomo che la sera del 24 dicembre ha avuto un arresto cardio circolatorio ma che, fortunatamente, potrà raccontare la sua storia.

L’allarme è scattato alle 19.03 quando alla centrale operativa di Areu è arrivata una chiamata per un primo episodio di dolore toracico che accusava persona di 46 anni, descritta come cosciente ma pallida. All’arrivo dei soccorritori, dopo soli 7 minuti, l’uomo però era già in arresto cardiaco e sopra di lui era chino il fratello per effettuargli una rianimazione cardio polmonare.

I soccorritori hanno quindi iniziato le loro manovre del caso. Sono stati erogati 2 shock dal defibrillatore e alle 19.15, poco prima della terza analisi della strumentazione, c’è stato quello che i sanitari definisco un ROSC, ossia una ripresa del respiro spontaneo, una presenza di polso radiale.

Il personale sanitario ha concordato quindi con la centrale operativa l’interruzione del massaggio cardiaco e ha continuato solo con l’assistenza alla ventilazione. Il paziente è stato caricato in ambulanza e trasportato presso il campo sportivo di

Angera dove era già pronta in attesa l’equipe dell’elisoccorso di Milano alla quale è stato affidato il paziente.