Il Dono dei Re Magi porta il Natale nei quartieri

Il viaggio dei Re Magi per i quartieri della città giardino è partito nella serata di sabato 30 novembre da Casbeno con la partecipazione di attori giovani e giovanissimi dai bambini ai ragazzi poco più che ventenni, a portare un messaggio tutto proiettato al futuro, sul rispetto del prossimo e dell’ambiente che ci circonda ispirato all’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Uno spettacolo itinerante “Il dono” che porta il Natale a Varese anche nelle prossime tappe: sabato 7 dicembre a Sant’Ambrogio (partenza alle ore 17 dal ristorante “C’era una volta”), il giorno dopo, domenica 8 dicembre al Sacro Monte (dalla stazione di monte della funivia alle ore 17) e poi il 21 dicembre a Biumo Inferiore, sempre dalle ore 17 dalla chiesa della Madonnina in Prato.

A proporre lo spettacolo in questa nuova edizione è L’associazione di promozione sociale Teatro in Drao in collaborazione con gli attori della Scuola di Teatro città di Varese e con l’accademia Franzato cui fanno riferimento i tre ragazzi nel ruolo di Magi: Matteo Albergoni e Alberto Vezzoli e Samuel Ulebor. Con loro anche gli elementi della Terra: Marina Mazzoli, Anna Di Pasqua Antonio e Clarissa Pari nei panni di Artemide, la dea della Natura selvaggia. Ad accompagnarli gli zampognari Andrea Minidio e Michele Todisco.

“Abbiamo fatto questo lungo viaggio per donarvi questo messaggio, il messaggio che i vostri santi e la stessa terra ci raccontano ogni giorno – spiegano i Magi – Dobbiamo solo imparare ad ascoltarlo di più e misurare le nostre possibilità rispettando la natura e tutti gli esseri viventi”.

“Rispettiamo i nostri valori di comunità e le nostre antiche tradizioni – aggiungono – Viviamo in solidale convivenza e vivremo tutti meglio”.