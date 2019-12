Dote Comune, un posto disponibile a Samarate

Fino al 17 dicembre 2019 è possibile inviare la domanda per partecipare alla selezione di un tirocinio per un progetto di dodici mesi nell’Area Servizi Educativi (asilo nido e centro semiresidenziale) nell’ambito di DoteComune 2019.

Tutte le informazioni ed i moduli per la candidatura sono disponibili sul sito del Comune, qui.

DoteComune è un programma, che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia. Non possono accedere al suddetto Programma i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata.

«Personalmente ritengo importante aderire al progetto “DoteComune” proposto da Regione Lombardia ed ANCI che permette di realizzare iniziative di cittadinanza attiva per favorire la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso l’attivo coinvolgimento degli enti locali proponendo iniziative di formazione» dice l’assessore al sociale Nicoletta Alampi.

«Altro aspetto importantissimo l’opportunità di aderire ad un tirocinio extracurriculare di inserimento o reinserimento lavorativo che propone inoltre un progetto didattico personalizzato con obbligo di frequenza in aula pertanto occasione anche per le persone disoccupate che faticano a reinserirsi nel mondo del lavoro in quanto DoteComune è rivolta a persone dai 18 anni o superiore. Credo che DoteComune sia uno strumento utile a dare un aiuto anche a persone che da tanto tempo sono rimaste fuori dal mondo del lavoro e sono spaventati al solo pensiero di uscire di casa e rimettersi in discussione. Non ultimo vantaggio: l’occasione di arricchire la propria formazione individuale utile ad integrare il proprio curriculum».

È previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.