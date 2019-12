Due nuovi droni per la Polizia Locale di Saronno.

Il Comune ha deciso infatti, oltre all’ampliamento dell’organico con 5 agenti in più, che porta così il numero delle forze a disposizione del comandante Giuseppe Sala a 35 unità, di dotare il corpo di due droni DJI Mavic 2 Enterprise forniti dalla ditta Elite Consulting srl per vigilare il territorio.

Lo ha deliberato la giunta comunale. La spesa si aggira intorno agli 8 mila euro: «Risulta indispensabile utilizzare tutte le tecnologie che permettano una videosorveglianza adeguata alle caratteristiche dei siti da monitorare. Il Comune è dotato di 100 telecamere di videosorveglianza più un sistema di lettura targhe su tutta la città – si legge nella delibera di giunta -. Tali sistemi sono da integrare in quanto sul territorio sono presenti aree dismesse di notevoli dimensioni, zone a parco o aree boschive non sorvegliabili con gli attuali sistemi di controllo e che necessitano di controlli aerei. Inoltre nelle attività di Protezione Civile, tenuto conto del territorio, un ausilio di strumentazione di videosorveglianza aree può essere necessario a fronte di eventi di ricerca persone o monitoraggio dei luoghi e sono attivi i controlli sui parchi e sull’alveo del torrente Lura, sia a livello di prevenzione rischi idrometrici, sia monitoraggio sulla conservazione e protezione degli argini. L’attività di controllo con droni sarà utilizzata nel controllo e repressione di fenomeni di abbandono rifiuti, controlli di attività edilizie in aree vincolate e fenomeni a contrasto di attività illecite in aree non accessibili via terra, oltre che per il monitoraggio di flussi viabilistici e situazioni critiche».