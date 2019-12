Esce dal bosco con la droga, fermato e arrestato

Le risorse umane per gli spacciatori nei boschi sembrano davvero infinite. Ogni volta che uno dei loro uomini viene arrestato c’è sempre un altro pronto a prendere il suo posto.

Le forze dell’ordine, però, non si perdono d’animo e continuano nella loro incessante opera di controllo del territorio e di contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri la volante del Commissariato di Polizia di Legnano, durante il monitoraggio della zona ai confini con il Comune di Rescaldina, nei pressi di un’area boschiva, ha notato un soggetto a bordo di una bicicletta che usciva dalla boscaglia e si dirigeva verso Legnano con fare sospetto.

Il soggetto, resosi conto che l’attenzione era rivolta verso di lui, ha tentato una disperata fuga nel tentativo di allontanarsi, ma è stato prontamente fermato dagli agenti; poco prima del controllo, avendo capito che gli era stata preclusa ogni via di fuga, aveva gettato sul terreno un involucro di cellophane voluminoso che, come rilevato poi, conteneva dello stupefacente, circa 50 grammi di hashish. Anche all’interno delle tasche dei suoi vestiti veniva rinvenuta una minima quantità della stessa droga e denaro contante per circa 50 euro.

Accertati i fatti, considerato il quantitativo di stupefacente sequestrato ed il luogo in cui era avvenuto il controllo, tenuto conto della condotta del soggetto e dei suoi precedenti specifici, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato processato con rito direttissimo questa mattina, martedì, in Tribunale a Busto Arsizio.