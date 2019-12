Futura Giovani, questa volta il tie-break è dolce

Chiude con una vittoria al tie-break il 2019 la Futura Volley Giovani, che in un Pala San Luigi gremito supera al quinto set l’Olimpia Teodora Ravenna al termine di una gara colma di emozioni, considerando anche che a Santo Stefano in casa di Mondovì le cocche hanno perso proprio 3-2 al termine di un’altra maratona. Per le cocche due punti fondamentali per la corsa al Girone Promozione.

Un match messosi subito in discesa per Cialfi e compagne, bravissime a limitare la potenza offensiva delle emiliane e a portarsi su un 2-0 praticamente senza appelli; un evidente calo di prestazione, unito alla voglia di rivalsa della Teodora – reduce da due sconfitte prima di questo match – , ha però messo le bustocche alle corde, costrette a giocarsi il tutto per tutto in un tie-break quasi vitale per l’obiettivo quinto posto.

E nonostante il rischio di un ko che sarebbe potuto essere per certi versi immeritato (5 match point ravennati), le Cocche hanno sfruttato un incredibile rimbalzo di carattere per chiudere 20-18 il quinto set e far saltare di gioia gli spettatori assiepati in tribuna. I 25 punti di Latham e i 17 (con 7 muri) della Mvp Veneriano hanno guidato numericamente le biancorosse alla vittoria, ma è la prestazione corale ad impressionare ancora una volta positivamente; le sconfitte di Montecchio e Macerata mantengono concrete le possibilità bustocche di accedere alla seconda fase tra le prime cinque in classifica.

A fine partita il coach di Busto Arsizio Matteo Lucchini tira un sospiro di sollievo: «Sul 2-0 abbiamo messo un sacco di energie, loro sono state brave a non mollare; siamo calati fisicamente perché arriviamo da un tour de force, ma non ci siamo demoralizzati e questo tie-break è stato affrontato a viso aperto. Due-tre difese avversarie nel finale potevano fare la differenza, dalla nostra parte i cambi sono stati determinanti: il sistema-squadra sta funzionando e sono contento perché sono due punti meritati».

Migliore in campo per la Futura Giovani è stata la centrale Martina Veneriano: «Sono molto contenta, è stata dura perché sono tornate forti; sicuramente siamo calate a livello fisico e nella lucidità, dobbiamo chiudere subito dopo due set così. Ora abbiamo due giorni di riposo prima di Trento, dove tenteremo di giocarcela anche lì».

TABELLINO: