Gli anni Ignis alla Whirpool, una mostra nel Salone Estense

Il Salone Estense, da venerdì 6 dicembre a domenica 8 dicembre, ospiterà la mostra “Tratti di memoria” dalla Ignis alla Whirlpool curata da Rinaldo Franzetti. Una serie di scatti fotografici un libro e tanti documenti originali sulla storia della più grande fabbrica di elettrodomestici d’Europa. Un periodo di tempo che abbraccia un arco di cinquant’anni: si va dagli esordi della Ignis di Giovanni Borghi fino all’attuale gestione della multinazionale americana Whirlpool, passando per gli olandesi della Philips.

Lo sguardo del curatore, Rinaldo Franzetti, ex delegato della Fim Cisl che con il supporto della sua ex categoria sindacale e di Anteas Varese ed Fnp Cisl dei Laghi ha voluto narrare questa storia attraverso la crescita, gli investimenti la tecnologia, una dirigenza aperta, il lavoro di migliaia di persone e le lotte sindacali. «È un progetto che nasce dall’amore per la Ignis prima e la Whirlpool poi. Come sindacato abbiamo realizzato più di 850 accordi e li abbiamo vissuti con passione. Non ho la pretesa di dire che questa è la storia, ma rivendico assieme a tutti i miei compagni di lavoro di averne fatto parte».