La giunta Montano canta il Natale: “Un regalo agli olgiatesi”

L’8 dicembre è uscito il video con una canzone di Natale che nasce da un progetto dell’amministrazione di Olgiate Olona con la collaborazione della lista civica Paese da Vivere e del maestro Davide Brambilla Billa.

L’idea, che ha coinvolto anche il sindaco Giovanni Montano, è un regalo per la cittadinanza: «Volevamo fare un regalo a tutta la cittadinanza e volevamo lasciare un segno della nostra amministrazione considerato che questo è il secondo e ultimo mandato che posso fare come sindaco. Abbiamo voluto inserire nel video e nel testo della canzone alcune immagini dei punti nevralgici del nostro paese. Ci sembrava un gesto dovuto nei confronti dei nostri cittadini perché ci seguono costantemente sia sui social, sia venendo direttamente in comune. Per la prima volta si è aperto un dialogo sereno e costruttivo e per questo volevamo ringraziare tutta la cittadinanza».

Il Natale è un momento particolare che dona tanta gioia ma può essere anche un momento triste: «Con questo video e con questa canzone speriamo di strappare un sorriso a tutti e vogliamo ricordare che Natale deve essere anche un momento di solidarietà. Abbiamo iniziato a lavorare alla stesura dei testi nel mese di settembre e parallelamente e tutti nostri uffici e gli assessori e consiglieri con la collaborazione dell’associazione sul territorio stavano già lavorando per la creazione e la buona riuscita degli eventi che a breve ci saranno sul territorio per accompagnarci fino alla Befana. E’ giusto ricordare che dietro a ogni singolo evento c’e’ il lavoro di tante persone. Le associazioni sono un valore aggiunto per la Comunità Olgiatese».

Ai cittadini gli autori chiedono di condividere non solo sui social gli eventi «ma di fare un gesto concreto magari accompagnandoci gli anziani oppure le persone rimaste sole ( un vicino di casa, un conoscente.. ) affinché il Natale a Olgiate Olona sia veramente la festa di tutti grandi e adulti. Noi ci siamo messi in gioco in modo scherzoso per fare a tutti il nostro augurio di buon Natale ricordando che il miglior regalo da fare e da ricevere è un gesto d’amore d’affetto e di solidarietà».

Il sindaco conclude con un ringraziamento: «Vorrei ringraziare oltre a tutta la mia amministrazione e i miei cittadini anche la lista civica Paese da Vivere che è composta da persone che stanno continuando a lavorare sul territorio sostenendoci e aiutandoci nella realizzazione degli eventi. L’amministrazione a Olgiate Olona sta dimostrando di essere diventata una forma di aggregazione aperta a tutti Che riesce a ad unire le differenze ideologiche e proprio da quell’unione che è nata la nostra forza».