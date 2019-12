La magia dei fiocchi di neve: unici, come i bambini

I fiocchi di neve sono fragili composizioni che ci dona il cielo invernale. Non esistono cristalli di neve che seguono lo stesso percorso. Non esistono fiocchi di neve identici. Per questo i fiocchi di neve ricordano i bambini, cui è dedicato l’ultimo progetto dell’anno dell’associazione Il Pergolario: tanti fiocchi di neve realizzati dai bambini che andranno ad addobbare gli alberi di Natale.

Grazie al contributo del Comitato genitori scuola elementare di Brenta e sotto il patrocinio del Comune di Brenta, ogni venerdì e martedì del mese di dicembre tra le ore 15 e le 17, i bambini potranno divertirsi a realizzare il proprio personale cristallo di neve presso la Bottega del Mosaico di Arend, a Brenta per il progetto “Il mago di Natale e la magia dei fiocchi di neve”.

Dove cadranno questi fiocchi speciali? Sugli alberi di Natale delle biblioteche a partire da sabato 21 dicembre alle ore 15 presso la biblioteca di Brenta verrà simbolicamente donato un albero di Natale coi fiocchi di neve realizzati dei bambini e poi si festeggerà l’arrivo delle feste con la lettura della filastrocca di Gianni Rodari “Il Mago di Natale”.

Il progetto è unito da un unico filo conduttore che unisce il piacere della lettura alla poesia del fiocco di neve. E ancora una volta protagonisti di questo viaggio sono i bambini.

anche nella seconda iniziativa legata alla più cara delle festività: “A Natale regaliamoci un libro…”.

Si tratta di una raccolta fondi finalizzata alla donazione di libri per bambini a biblioteche pubbliche presenti sul territorio. L’attività è iniziata il primo dicembre e si concluderà simbolicamente il 24 dicembre.

Per partecipare all’iniziativa contattare Il pergolario scrivendo a ilpargolario@gmail.com.

Foto di RitaE da Pixabay