La “stella cometa” che ha attraversato i cieli del tramonto

Sono tantissime le segnalazioni che ci sono arrivate, sia nel gruppo Oggi nel varesotto, sia nei messaggi alla nostra pagina facebook: oggi, 27 dicembre, alle 17.30, quella che sembrava un bolide o una stella cadente ha attraversato i cieli del varesotto e non solo.

Le segnalazioni ci sono giunte da Cuveglio, Ranco Valcuvia, Corgeno ma anche in molte altre zone del varesotto. E’ stata descritta come una “stella cometa” cioè una fonte luminosa con una scia.

Non è ancora certa l’esatta natura del corpo luminoso, ma potrebbe trattarsi di uno dei bolidi previsti nella normale attività meteorica di dicembre, visibile in modo particolarmente chiaro.

A vederla non siamo stati però solo noi nel varesotto: il quotidiano on line Ivg la segnala, per esempio, nei cieli liguri.