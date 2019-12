La Valceresio rallenta la Solbiatese

Penultima domenica di campionato prima della pausa natalizia per i campionati di Prima e Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA

La capolista Solbiatese pareggia 2-2 in casa della Valceresio ma continua ad avere un largo vantaggio sulle inseguitrici. Al secondo posto, a nove lunghezze di margine, c’è la Nfo Derno che passa 3-0 sul campo della Crennese Gallaratese mentre risale l’Accademia Bmv grazie al successo 2-1 sul Cantello Belfortese. Perde terreno l’Ispra, sconfitto 1-0 a Legnano dalla Folgore, pareggia 1-1 il San Michele contro il Ticinia. Bel successo per il Bosto, 4-1 sul Tradate. Vittorie esterne 1-0 la Turbighese in casa dell’Antoniana e per la San Marco ad Arsago Seprio.

CLASSIFICA: Solbiatese 34; Nfo Ferno 25; Valceresio, Accademia Bmv 24; Ispra, San Michele 22; Bosto 21; Arsaghese 19; Turbighese, Ticinia 17; Crennese Gallaratese, Tradate 16; Folgore Legnano 15; Cantello Belfortese 10; San Marco 8; Antoniana 2.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Frena la capolista Olgiatese, 2-2 a Samarate e il Villa Cortese ne approfitta superando 2-0 la Robur. Tiene la scia il Parabiago, 2-0 sul Nerviano. Tre punti anche per la Pro Juventude grazie al successo 1-0 a Beata Giuliana, cade invece il Lonate Pozzolo, sconfitto 2-0 a Solbiate Olona. Bel successo per il Buscate, 4-1 a Borsano, il Canegrate passa 1-0 a Gorla Minore, termina 1-1 tra Sant’Ilario e Virtus Cantalupo. Successo esterno anche per l’Oratorio San Francesco che vince 1-0 in casa della Kolbe.

CLASSIFICA: Olgiatese 37; Villa Cortese 34; Parabiago 30; Pro Juventude, Lonate Pozzolo 29; Canegrate, Solbiatese 26; Buscate 20; Virtus Cantalupo 19; Gorla Minore 17; Beata Giuliana 16; Kolbe 15; Robur 13; Oratorio San Francesco, Borsanese, Sant’Ilario, Nerviano 12; Samarate 10.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

La Casmo prova a tenere aperto il campionato, vince 1-0 a Laveno Mombello e riapre la corsa per il primo posto. Il Cairate non si fa trovare impreparato e passa 2-1 a Coarezza, accorcia anche il Lonate Ceppino grazie al 3-0 di Albizzate sul San Luigi. Bel successo anche per la Sommese, 3-0 contro il Buguggiate, il Luino supera 3-2 il Ceresium Bisustum mentre il Caravate regola 4-0 la Cuassese. Tre punti interni per la Malnatese, 3-1 sulla Lavena Tresiana, l’Aurora Induno passa 3-2 sul terreno di gioco del Tre Valli, termina invece 2-2 tra Eagles e Arnate.