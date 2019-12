I “leoni” si tuffano nel Lago di Monate

Scende la neve? È il momento giusto per tuffarsi nel lago! I “leoni” dell’associazione “Hic sunt leones” si sono lanciati la mattina di sabato 14 dicembre nelle acque del Lago di Monate. Per i soci si tratta di una tradizione decennale, un gesto scherzoso per augurarsi un buon Natale e inaugurare l’inizio di un nuovo anno di sport.

Galleria fotografica Il tuffo nella acque giacciate del lago di Monate 4 di 7

«L’iniziativa – spiegano i “leoni” – è nata 10 anni fa, come momento originale di ritrovo per lo scambio di auguri natalizi, è un saluto al lago, un arrivederci alla nuova stagione 2020 che ci aspetterà. Ricordiamo l’appuntamento classico per la Traversata dei Leoni già fissata per domenica 26 luglio».