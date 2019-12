L’esilarante magia del Natale di Lavinia

In occasione delle festività natalizie, la Biblioteca comunale di Jerago con Orago ospita nella mattinata di sabato 4 gennaio, una lettura teatrale a ingresso gratuito intitolata “Il Natale di Lavinia” condotta da Sara Ghioldi e indirizzata a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.

Cosa succederebbe se…una fata non del tutto tradizionale vestita con abiti trasparenti arrivasse in taxi in piazza del Duomo la notte di Natale e regalasse a una piccola fiammiferaia, povera, affamata e senza un soldo un anello magico?

Un anello dotato di una straordinaria proprietà: se girato in senso orario, trasforma qualsiasi cosa… in oro? In cioccolata? No: in cacca!

Lettura teatrale del famosissimo ed esilarante romanzo di Bianca Pitzorno – L’incredibile Storia di Lavinia – per appassionarsi a questo straordinario personaggio e seguirne poi, a lettura ultimata, le altre avventure sui numerosi romanzi e racconti a lei dedicati. E scoprire che leggere può far morire dal ridere!

L’appuntamento è per sabato 4 gennaio 2020 alle ore 11 presso la biblioteca comunale di Jerago con Orago, affacciata su piazza Don Luigi Mauri.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca comunale allo 0331 217210 oppure scrivere a biblioteca@comune.jeragoconorago.va.it.