Lorenzo Raia nuovo segretariod della Uil Fpl provinciale

Cambio al vertice della categoria Sanità enti locali UIl Fpl di Varese. Il consiglio territoriale ha eletto segretario generale Lorenzo Raia in sostituzione di Daniele Ballabio che a sua volta è andato a ricoprire la carica di segretario generale Fpl di Milano e Lombardia. Moltissimi gli interventi di ringraziamento per quanto Ballabio ha fatto in questi anni sul territorio e di benvenuto per il subentrante Raia, compresi quelli del segretario generale della Uil Antonio Massafra. (foto, da sinistra: Raia e Ballabio)