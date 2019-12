L’ultima “notte folle” del dottor Cioffi, tra cultura e amicizia

Da 25 anni un appuntamento atteso per la psichiatria di Cittiglio e non solo. Per la Folle notte , il reparto dell’ospedale di Cittiglio apre le sue porte a parenti, amici ma anche pazienti e operatori, per festeggiare insieme il Natale offrendo uno spettacolo di cultura e solidarietà.

Una tradizione voluta dal Direttore del Dipartimento di salute Mentale dell’Asst Sette Laghi Isidoro Cioffi che, dopo averla avviata e fatta crescere, ieri sera ne ha condotto il programma per l’ultima volta. Il prossimo agosto, infatti, il primario lascerà per raggiunti limiti di età: « Largo ai giovani» commenta il dottor Cioffi che, in un quarto di secolo, ha visto crescere l’attenzione e la collaborazione del territorio : « Tutti hanno davvero lavorato con noi, offrendo possibilità e occasioni, contribuendo a combattere lo stigma e il pregiudizio».

Tanta strada è stata fatta ma tanta resta ancora da fare, la società non si è del tutto “destigmatizzata”: « L’integrazione e il lavoro sono i due punti fondamentali per una vera cultura senza pregiudizio».

Tanti gli ospiti della serata tra cui alcuni d’eccezione come il Rettore della Liuc Gianfranco Visconti, il presidente della Fondazione Circolo della Bontà Gianni Spartà, Elisabetta Cosentino, presidente del Rotary Club “Sesto Calende Angera” e la presidente di Spazio Blu Autismo Cristina Finazzi.

Amici speciali che hanno vissuto l’ultima notte “folle” del dottor Isidoro Cioffi.