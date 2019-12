Mercatini e laboratori aspettando il Natale nei beni Fai

La festività più attesa e amata dell’anno si avvicina: il pensiero del Natale si fa nuovamente spazio nelle nostre menti, nelle nostre città e nelle nostre case, che tornano a risplendere di addobbi e luci. È il momento giusto per iniziare a pensare ai regali e ai menu dei giorni di festa, per procurarsi originali decorazioni e per coinvolgere i più piccoli in divertenti attività creative per celebrare lo spirito natalizio. E cosa c’è di meglio che poter fare tutto questo circondati dalla bellezza e dal fascino dei Beni FAI a Varese e provincia?

Anche nel 2019 infatti Villa e Collezione Panza a Varese, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e il Monastero di Torba a Gornate Olona proporranno da fine novembre a inizio dicembre tante attività ed eventi a tema, dalle mostre mercato di eccellenze enogastronomiche e prodotti artigianali ai laboratori per bambini per realizzare carte regalo, addobbi per l’albero artistici e uno speciale calendario dell’Avvento, dalle letture di storie senza tempo legate al Natale alle degustazioni di prodotti del territorio, dalle lezioni degli chef per stupire gli ospiti ai presepi e agli speciali allestimenti in loco, da cui prendere spunto per le proprie abitazioni.

Nel weekend del 7 e 8 dicembre, il Monastero di Torba a Gornate Olona accoglierà grandi e piccoli dalle ore 10 alle 17, con molte proposte ricreative incentrate sulla magia delle feste che si alterneranno a interessanti visite guidate al sito di proprietà del FAI e ad altre bellezze del territorio: degustazioni di Dolce Varese, panettone, vin brulè, grappe e miele a km 0, “frutto” dell’instancabile lavoro delle colonie di api ospitate a Torba nel solco del progetto “Api nei Beni del FAI”; laboratori per creare originali segnaposto per la tavola delle feste; e ancora i bambini verranno invitati a preparare decorazioni per l’albero usando carta, feltro, ma anche materiali naturali e tanto altro e ad ascoltare il racconto di storie senza tempo legate al Natale. Nei giorni di manifestazione sarà inoltre possibile acquistare gustosi prodotti alimentari FAI e tante eccellenze enogastronomiche del territorio. Programma completo sul sito www.monasteroditorba.it.

Biglietti: Intero 10 €; Ridotto (6-18 anni) 5 €; Iscritti FAI e residenti Comune di Gornate Olona 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini dai 6 ai 18 anni, a partire dal terzo bambino, ogni ingresso è gratuito) 25 €. Laboratori a pagamento e con prenotazione obbligatoria a faitorba@fondoambiente.it o tel. 0331 820301. Servizio bar e pranzo in loco presso il ristorante La Cucina del Sole: info@lacucinadelsole.it; 348.8687196.

A Villa Panza a Varese spazio al ciclo di laboratori “Ricicl-Art di Natale” con appuntamenti pensati per bambini dai 4 ai 12 anni, che saranno anche una preziosa occasione per sensibilizzarli sulla tematica della sostenibilità e del riciclo. Domenica 8 dicembre sarà la volta di Natale a strisce, un divertente pomeriggio durante il quale i bimbi potranno cimentarsi nella creazione di fantasiose decorazioni natalizie a strisce, ispirate alle opere di Sean Scully – grande artista americano a cui è dedicata la mostra Long Light ospitata negli spazi della villa fino al 6 gennaio 2020 – utilizzando scampoli di stoffa, carte colorate e materiali di riciclo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.villapanza.it. I laboratori sono a prenotazione obbligatoria: faibiumo@fondoambiente.it o tel. 0332 283960. Biglietti: Bambini partecipanti al laboratorio 10 €; Bambini partecipanti al laboratorio iscritti FAI 5 €; Adulti accompagnatori 5 €; Adulti accompagnatori iscritti FAI gratuito.

E ancora, il 7 e l’8 dicembre dalle ore 10 alle ore 17 a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno i più piccoli potranno partecipare ai laboratori La Bottega di Babbo Natale, che proporrà letture animate e attività creative a tema Avvento, e Mani in Pasta, dedicato al cake design. Inoltre sarà possibile effettuare visite guidate alle sale della Villa in cui si potrà respirare un’allegra atmosfera natalizia, grazie alla presenza di luci e addobbi. Programma completo sul sito www.villabozzolo.it. I laboratori sono a prenotazione obbligatoria: faibozzolo@fondoambiente.it o tel. 0332 624136. Biglietti: Bambini partecipanti al laboratorio 10 €; Bambini partecipanti al laboratorio iscritti FAI 5 €; Adulti

accompagnatori 5 €; Adulti accompagnatori iscritti FAI gratuito.