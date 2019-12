Microchip per i gatti: obbligatorio dal 1 gennaio

Dal primo gennaio, in Lombardia diventa obbligatorio il microchip anche per i gatti. Non sarà per tutti ma solo per quelli appena nati, adottati o comperati.



La nostra regione innova anche nel campo dei felini estendendo una normativa che per i cani è in vigore dal 2005.

Il microchip per i gatti ha le dimensioni di un chicco di riso, viene inserito sottopelle, tra il collo e la spalla sinistra.

Si tratta di un intervento che può essere effettuato solo dal veterinario con una siringa speciale ( non è prevista l’anestesia).

Il chip non emette segnali ma risponde alle frequenze radio dello scanner usato dai veterinari che leggono il codice numerico associato all’animale. ( leggi qui per capire cos’è l’anagrafe felina)

Il costo dell’inserimento varia tra i 30 e i 50 euro.