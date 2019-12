Morto uno dei lupi delle Valli Ossolane

Un esemplare di lupo (immagine di repertorio) è stato trovato morto nella giornata di sabato 28 dicembre sulle alture di Ornavasso. Lo confermano i responsabili del Parco nazionale della Val Grande in una nota: “la notizia è corsa immediatamente sulla rete e quindi all’attenzione dei tanti interessati al destino di questi animali tornati naturalmente nel territorio provinciale negli scorsi mesi. La cronaca è stata debitamente riportata dagli organi di stampa e soprattutto sui social numerosi sono stati i commenti al riguardo. Le forze dell’ordine competenti e impegnate nel monitoraggio della specie, non appena avuta notizia del ritrovamento, hanno provveduto prontamente alle prime analisi del caso, attivando anche indagini preliminari di ordine veterinario”.

Ancora da chiarire però sono le cause del decesso: “Si può affermare – si legge nel comunicato – che si tratta di una giovane femmina di circa 6 mesi che ha riportato diverse lesioni; non ci sono segni evidenti di arma da fuoco per cui al momento non si può confermare un’azione di bracconaggio. Solamente un esame autoptico approfondito potrà dare prove certe sulla causa del decesso”.

La carcassa dell’esemplare è stata rimossa e attualmente è conservata in modo idoneo presso gli uffici della polizia Provinciale. E’ stato dunque attivato il rigido protocollo da seguire in questi casi e già allertato il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino dove dopo il 13 gennaio verranno eseguiti l’autopsia e tutti gli esami necroscopici previsti e i cui esiti verranno comunicati non appena saranno disponibili.