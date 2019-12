Branco di lupi in Ossola, summit delle autorità

A Macugnaga, in Comune, riunione operativa con le autorità. Argomento: lupi.

L’incontro si è tenuto fra i rappresentanti comunali e le forze di polizia, Carabinieri Forestali, polizia Provinciale e il personale tecnico delle Aree Protette dell’Ossola, in merito alla presenza di un branco di lupi nella zona.

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato alcuni cittadini, sono stati analizzati i recenti avvenimenti relativi ad una predazione documentata nella località Isella ed altre osservazioni effettuate.

A seguito della segnalazione il personale tecnico ha svolto diversi rilievi nei giorni scorsi nella zona e raccolto reperti organici per consentire l’identificazione dei lupi.

Nella zona, in concomitanza della situazione della neve e della morfologia del territorio, si registra in questo periodo una notevole abbondanza di ungulati alpini che costituiscono le prede d’elezione per i lupi. Le forze dell’ordine e gli organi preposti alla sicurezza sono presenti sul territorio per monitorare la situazione.

Le osservazioni o eventuali segnalazioni di presenza devono essere inoltrate agli organi locali. Ad oggi la situazione non rivela elementi di criticità oggettiva e ricalca altre situazioni analoghe verificatesi in altri contesti nelle prime fasi di

ricomparsa del lupo.

Il costante monitoraggio degli organi preposti e l’attenzione dei cittadini e istituzioni al fenomeno consentono di effettuare valutazioni e permettono una gestione organica e funzionale della situazione.