Lupi e orsi tornano ad abitare le Alpi

“Presenze silenziose” è il titolo della iniziativa – mostra e conferenza – dedicato al ritorno dei grandi predatori sulle Alpi.

“Conoscere e convivere con orsi, lupi e linci” è il sottotitolo dell’evento, che è proposto dalla Scuola Intersezionale di Escursionismo dei Laghi, del Club Alpino Italiano.

La mostra sarà aperta sabato 22 e domenica 23 giugno alla biblioteca civica di Somma Lombardo, in via Marconi 6. Orari: sabato 16-21, domenica 10-12 e 15-19. Sabato alle 17 si terrà la conferenza di presentazione con il naturalista Eugenio Carlini e Alberto Moro, del Gruppo grandi carnivori, operatore naturalistico e culturale Cai (foto: lupo in Val Grande).

Ingresso libero.