Lupo muore investito dal treno

Un lupo è stato investito da un treno sulla linea Domodossola-Novara. Lo riferisce Ossolanews.

E’ successo venerdì sera in zona Calice. Si tratta di un esemplare maschio. L’animale è stato messo disposizione dell’Istituto zooprofilattico di Torino che lo sottoporrà a tutti gli accertamenti per capire se il lupo era già stato “campionato” in passato nel Verbano Cusio Ossola o in altre zone.

Tempo fa anche nelle nostre zone, a Buguggiate, è stata ritrovata la carcassa di un lupo arrivato forse dal Parco del Ticino, dove due anni fa venne fotografato un esemplare, oppure dalla Svizzera.