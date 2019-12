Un pomeriggio di musica e parole per restare umani, per non perdere mai di vista i valori della pace, dell’accoglienza e della convivenza civile.

L’iniziativa è del Comitato permanente per i diritti umani di Varese, che per domenica 15 dicembre alle 16 in Sala Montanari (in via Bersaglieri 1 a Varese) invita tutti ad un evento a sostegno della Fondazione “E’ stato il vento” nata per promuovere i valori dell’accoglienza dei migranti e dei rifugiati e sostenere le attività di sviluppo locale della comunità di Riace.

E proprio l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano sarà protagonista (in video) del pomeriggio: sarà infatti proiettata una lunga intervista-documentario di cui si parlerà poi insieme agli autori Vittorio Agnoletto, Fabrizio Cracolici e Laura Tussi.

L’incontro sarà animato da interventi musicali di Valentin Mufila (chitarra e voce) e Dembo Kante (percussioni).

All’iniziativa hanno dato il patrocinio, tra gli altri, il Comune di Varese, l’Università dell’Insubria, la Cgil, Arci Gay e diverse associazioni cittadine.

