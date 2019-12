Neve in arrivo, anche la zona del Gallaratese si prepara

Nella notte tra mercoledì e giovedì la neve ha appena imbiancato la zona dell’alta provincia, ma nelle giornata di venerdì le precipitazioni nevose potrebbero essere più consistenti. E come in altre località di pianura – come Legnano o Saronno – anche nella zona di Gallarate e dintorni i Comuni si stanno preparando.

A Gallarate l’assessore Sandro Rech spiega che «il piano antineve si basa sull’appalto ad ALA, collaudato e che viene mantenuto di anno in anno»: Ala è la società di Legnano (di cui è socio anche dal Comune di Gallarate) che gestisce anche la raccolta rifiuti. «Fanno opera preventiva di salatura, in caso di ghiaccio o con previsioni di neve. Gli spazzaneve possono invece uscire solo in caso di un livello minimo di neve, per non danneggiare con le lame l’asfalto. Va comunque precisato che se le previsioni danno neve, ad ora non abbiamo una allerta della Protezione Civile».

«Il piano neve è pronto per intervenire in caso di neve che è prevista per la notte» anche a Cassano Magnago, assicura il sindaco Nicola Poliseno. «I salatori sono pronti per partire ma stiamo monitorando ora per ora la situazione in base al tempo».

Insomma, pronti ma senza allarmismi e senza esagerare. A Somma Lombardo l’assessore Edoardo Piantanida ha anche indicato chiaramente il livello di riferimento: «In tarda serata faremo la salatura delle strade e se fosse necessario (con 5 cm di accumulo) interverranno con i mezzi spala neve».

Il Comune di Somma ha ripubblicato anche il vademecum-neve, che contiene anche informazioni generali su cosa fare prima e dopo la nevicata o anche alla guida:

A Samarate sono pronti per essere schierati due spargisale, tre trattori e una minipala per Samarate centro e Cascina Costa, un trattore e una minipala per Verghera, altrettanti per San Macario e Cascina Elisa.