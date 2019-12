A “Paolino” Ghioldi lo Sguabass d’oro

Un esempio per i giovani calciatori dell’U.C. Solbiatese, e non solo. Ora anche “Sguabass d’or” per l’anno 2019 (foto di Lucio Ghioldi). Parliamo di Paolo Ghioldi, classe 1931, ex tigrotto dallo spirito indomabile che è stato premiato in occasione della tradizionale festa degli auguri natalizi organizzata dall’U.C. Solbiatese della presidentessa Daniela Greco.

Ghioldi, che militò nella squadra bustocca negli anni ’50, ha raccontato storie su Bearzot, Radice, Boniperti, Invernizzi ma non ha dimenticato gli anni nelle squadre dilettantistiche e poi da allenatore della U.C. Solbiatese.