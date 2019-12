Parco giochi di Casciago, lavori in corso per i “grandi”

Lavori in corso al parco giochi della Pinetina di via Pascoli a Casciago. Dopo l’installazione delle nuove strutture, sistemare la scorsa estate, in questi giorni gli operai della ditta incaricata stanno lavorando per mettere un gioco dedicato ai bambini più grandi.

I lavori dovrebbero terminare entro venerdì 13 dicembre, compatibilmente con il meteo.

Il Comune ha anche partecipato ad un bando per l’installazione di una struttura “inclusiva”, per dar modo anche ai piccoli che hanno problemi motori di poter giocare in uno spazio a loro dedicato. A breve ci saranno i risultati del bando, ma l’amministrazione comunale assicura di voler centrare l’obiettivo al più presto.