Il PD affronta il tema sicurezza: “Contro la paura, proteggiamo il futuro”

Si terrà il prossimo lunedì 16 dicembre alle ore 17.45 presso la Sala Convegni di Villa Tovaglieri, Via A.Volta, 11, Busto Arsizio l’iniziativa pubblica dal titolo “Contro la paura, proteggiamo il futuro. Lavoro, inclusione sociale, politiche urbane”.

Il Partito Democratico di Busto con la collaborazione della Federazione provinciale di Varese intende affrontare l’importante tema della sicurezza sotto un’ottica diversa da quella strettamente securitaria.

Un nuovo paradigma fondato sul ruolo del lavoro e dell’inclusione sociale sarà presentato dall’attuale Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri, ospite d’eccellenza dell’iniziativa, a cui potranno seguire interventi di amministratori locali e cittadini interessati.

Milanese, 49 anni, laureato in Scienze politiche, Matteo Mauri è parlamentare PD dal 2013. È stato prima Capogruppo e poi Assessore in Provincia a Milano.

È stato nel 2009 nella Segreteria nazionale PD di Bersani come Responsabile Trasporti e nel 2018 in quella di Maurizio Martina come Coordinatore della Segreteria. Nella sua prima legislatura alla Camera è stato vice capogruppo vicario del Partito Democratico. È tra i fondatori dell’area politica “Fianco a Fianco” guidata da Maurizio Martina e attualmente ricopre il ruolo di vice Ministro dell’Interno dal settembre 2019.