Il viceministro Mauri ospite a San Fermo

La visita istituzionale nel Varesotto del vice ministro dell’Interno Matteo Mauri farà tappa anche a San Fermo nel primo pomeriggio di lunedì 16 dicembre, alle ore 14.30, per un incontro ospitato dell’Auditorium “De Giorgi” della scuola Don Rimoldi (in via Pergine). Obiettivo dell’iniziativa è la stipula del protocollo d’intesa sul “Controllo del Vicinato”.

Il progetto che si propone di ottenere maggiore sicurezza per il quartiere, ha iniziato a muovere i primi passi qualche anno fa su proposta dei residenti del quartiere, favorevolmente colpiti dai risultati positivi ottenuti con una simile risorsa dal vicino abitato di Cascina Molina (frazione di Induno Olona, che condivide la stessa parrocchia con il rione varesino).

All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle associazioni del quartiere, con le loro testimonianze e le autorità locali, a cominciare dal sindaco Davide Galimberti.