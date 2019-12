Il “periodo romano” di Ercole Magrotti in mostra a Gallarate

Lo spazio di Passione Arte, in via Mazzini 22, ospita dal 7 al 24 dicembre, una mostra sul “periodo romano” del pittore Ercole Magrotti, tra i più noti artisti gallaratesi.

La mostra ha richiesto un importante sforzo da parte dell’associazione, che sta cercando di costruire un catalogo un catalogo completo dell’opera di Magrotti, nato a Milano nel 1890 ma cresciuto a Gallarate, dove la sua opera pittorica fu apprezzata, smentendo almeno in parte in questo caso il detto per cui non si è profeti in patria.

Dopo il 1945 Magrotti – che aveva vissuto sempre in precarie condizioni economiche – si trasferì a Roma, forse per cercare una nuova fase di successo, forse per timore per le sue simpatie fasciste. Cambiò in parte anche soggetti e continuò a dipingere fino alla morte, nel 1967, alternando all’attività di pittore quella di scenografo per il cinema.

L’antologica sul “periodo romano” sarà inaugurata sabato alle 17 in via Mazzini 22, sarà poi visitabile dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e al sabato e alla domenca dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (lunedì chiuso).