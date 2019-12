Pro Patria, date e orari del girone di ritorno

Dopo il derby del Ticino contro il Novara, in programma domenica 8 dicembre (ore 15.00) allo “Speroni”, mancheranno solo due gare alla fine del 2019 per la Pro Patria. La sfida ai novarese sarà l’ultima allo “Speroni”, dato che gli ultimi due impegni dell’anno solare saranno il 15 dicembre (ore 15.00) a Gorgonzola contro la Giana Erminio e il 22 dicembre (ore 17.30) al “Brianteo” contro il Monza per la prima giornata del ritorno.

Il 2020 dei biancoblu si aprirà sabato 11 gennaio (ore 20.45) allo “Speroni” contro l’Albinoleffe.

La Lega Pro ha pubblicato tutto il calendario fino all’ultima giornata, prevista per il 26 aprile. L’unico turno infrasettimanale della seconda parte di stagione è previsto per mercoledì 25 marzo, quando a Busto Arsizio arriverà l’Olbia alle ore 16.00.

Il calendario completo:

20a Monza – Pro Patria domenica 22 dicembre 17.30

21a Pro Patria – Albinoleffe sabato 11 gennaio 20.45

22a Pergolettese – Pro Patria domenica 19 gennaio 15

23a Pro Patria – Juve U23 domenica 26 gennaio 17.30

24a Pro Patria – Siena domenica 2 febbraio 15

25a Pianese – Pro Patria domenica 9 febbraio 15

26a Pro Patria – Arezzo domenica 16 febbraio 15

27a Lecco – Pro Patria domenica 23 febbraio 17.30

28a Pro Patria – Olbia mercoledì 26 febbraio 16

29a Pro Vercelli – Pro Patria domenica 1 marzo 17.30

30a Pro Patria – Pontedera domenica 8 marzo 15

31a Carrarese – Pro Patria domenica 15 marzo 17.30

32a Pro Patria – Como domenica 22 marzo 15

33a Alessandria – Pro Patria mercoledì 25 marzo 20.45

34a Pro Patria – Gozzano sabato 28 marzo 20.45

35a Pistoiese – Pro Patria domenica 5 aprile 15

36a Pro Patria – Renate sabato 11 aprile 17.30

37a Novara – Pro Patria sabato 18 aprile 15

38a Pro Patria – Giana Erminio domenica 26 aprile 17.30