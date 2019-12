Programmazione dei lavori 2020-2022, la minoranza vota contro

Iniziano le prime contrapposizioni sui banchi del Consiglio comunale gornatese. Se la scorsa Amministrazione, guidata dall’avvocato Bison, era stata caratterizzata dal frequente allineamento in fase di voto fra maggioranza e opposizione, uno dei primi punti ‘corposi’ discussi in sala consiliare dall’Amministrazione Fedre ha visto questa volta il voto contrario della minoranza.

Nella seduta della scorsa settimana, infatti, il sindaco Paolino Fedre ha presentato il DUP, il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022, che punta i riflettori sui lavori e i progetti sui quali il comune di Gornate dovrà investire nei prossimi anni. L’elenco fatto includeva numerosi progetti, che abbracciano diversi punti del paese.

Dopo qualche richiesta di precisazione da parte del capogruppo Salvalaggio, alle quali il Primo cittadino ha risposto fornendo i particolari su quanto previsto, i tre consiglieri di ‘Insieme per Gornate’, Martina Chierichetti, Barbara Bison e Andrea Salvalaggio, hanno deciso di non avallare le proposte della maggioranza.

Queste le ragioni del gruppo: “Il motivo per cui abbiamo espresso voto contrario al DUP, non è dovuto alla bontà dei contenuti, ma al fatto che non abbiamo colto nessun nuovo spunto rispetto alla programmazione della precedente Amministrazione. La Cappella del Cimitero era un’opera già prevista dall’Amministrazione uscente, così come la riqualificazione di Piazza Grigioni, il miglioramento del cortile antistante il Municipio, l’apposizione di un informatore luminoso per la cittadinanza. Anche la predisposizione di un bagno agibile a portatori di handicap nello stabile adibito ad ambulatori medici altro non è se non un’opera dettata dal rispetto della normativa vigente.

Insomma, nulla di nuovo. Tant’è che tutto quello che è stato inserito nel DUP, rispecchia pienamente il programma elettorale presentato dal nostro gruppo alle scorse elezioni”.

A suscitare qualche perplessità ai consiglieri di minoranza anche il riferimento alla possibile creazione di una piazzola ecologica: nonostante Fedre abbia evidenziato come prioritario a suo avviso sia migliorare la raccolta differenziata porta a porta, il sindaco non ha però escluso che in futuro questo progetto potrebbe essere preso in considerazione.

Risposte che non hanno convinto l’opposizione: “In relazione, poi, alla piazzola ecologica – hanno spiegato i consiglieri di ‘Insieme per Gornate’ – ci è parso che l’Amministrazione non avesse le idee ben chiare nè in merito ai numerosi requisiti richiesti dalla legge regionale, nè in merito ai costi da sostenere, di gran lunga superiori a quelli indicati nel DUP. Non potevamo, quindi, che esprimere voto contrario”.