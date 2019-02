A Gornate Olona, dove l’opposizione elogia la giunta

Ci sono sedute di consigli comunali che si trasformano in una bagarre infinita e dove sembra impossibile trovare un punto di contatto fra i diversi gruppi politici.

Collaborazione e obiettivi condivisi sono invece le parole chiave alla base del rapporto instauratasi fra i gruppi di maggioranza e opposizione di Gornate Olona.

A spiegarlo è proprio il leader della minoranza, Vito Bagnolati, che, con un passato da sindaco e da vicesindaco e cinquant’anni di politica alle spalle, non ha paura di raccontarlo: “C’è stato chi in paese ha criticato l’atteggiamento mio e degli altri consiglieri, sostenendo che questo non è il modo corretto di fare opposizione. In realtà il nostro dovere è perseguire il bene della collettività e se ci sono decisioni sulle quali c’è una convergenza è giusto assicurare il nostro contributo”.

Unanimità frequente, quindi, durante le sedute del Consiglio comunale guidato dal sindaco Barbara Bison, che si accinge a concludere il suo secondo mandato: “Non abbiamo sempre votato a favore, certo: è capitato ci astenessimo, ad esempio in tutti quei contesti in cui avremmo agito in modi differenti per perseguire un fine condiviso”.

Il plauso del consigliere Bagnolati va al Primo cittadino, ma anche alla sua squadra. Durante il Consiglio comunale di lunedì 25 febbraio c’è stato un simpatico scambio di battute proprio sugli assessori: “All’insediamento della Giunta, noi della lista ‘Progetto Gornate’ abbiamo criticato la scelta di affidare gli assessorati a due “stranieri”, residenti cioè in altri comuni. Alla luce di quanto realizzato durante questi due mandati delle Amministrazioni Bison, non possiamo che ringraziare il vicesindaco Stefano Moroni e l’assessore Marco Farè per la professionalità dimostrata e per aver preso a cuore il bene del nostro paese”.

Un clima collaborativo, quindi, a Gornate, che non è dato sapersi resti nei prossimi mesi, quando si entrerà nel vivo della campagna elettorale: al momento nessuno si è espresso sui nomi dei possibili candidati. “Stiamo lavorando per dare una continuità a un lavoro che non è finito – spiega il consigliere di maggioranza Fabrizio Alzati – ma è difficile trovare professionisti che desiderino candidarsi”.

Dello stesso avviso il consigliere Bagnolati, che grazie all’esperienza maturata in tanti anni in Consiglio, aggiunge una considerazione sull’atteggiamento dei cittadini dinanzi alla politica: “In cinquant’anni ho assistito a tornate elettorali con cinque liste ad altre in cui si presentò un solo gruppo. I gornatesi osservano quanto fatto negli anni dall’Amministrazione uscente, se il malumore è diffuso, in tanti si fanno avanti, convinti di far meglio, se invece la Giunta uscente viene apprezzata, si fa fatica a trovare dei candidati”. “Per quello che mi riguarda – aggiunge con un sorriso – io vorrei lasciare lo spazio ai giovani, però vediamo..” con lo sguardo eloquente di chi ama impegnarsi per la collettività e potrebbe decidere di candidarsi di nuovo.