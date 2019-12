Rimosso il ponte sul Bardello

Da metà aprile il ponte sul fiume Bardello che collega le sponde dell’omonimo comune a quelle di Gavirate non era più percorribile. «Problemi di staticità», dissero le autorità. Era la metà di aprile 2019. (Foto e video Giorgio L. dal gruppo Fb di Varesenews Oggi nel Varesotto)

Oggi, quel ponte in legno è stato rimosso grazie ad un enorme braccio meccanico che ha “lavorato” sulla sponda destra del fiume.

Sono stati smontati i perni di sostegno che collegavano i piloni in metallo al basamento in cemento, poi la “gobba“ del manufatto è stata imbragata con pesanti fili d’acciaio che ne hanno consentito la rimozione.

Dopo diversi mesi finalmente qualcosa si muove – il ponte, in questo caso – nell’attesa che la struttura venga nuovamente posta nella sua sede. Si tratta di un collegamento necessario per dare continuità alla pista ciclabile, ora tecnicamente interrotta per via del ponte che non c’è più.

È vero che da diversi mesi per arrivare sull’altra sponda del Bardello era necessario fare il giro dall’altro ponte, quello verso la strada provinciale. Ma l’assenza “fisica“ del ponte viene percepita dalle tantissime persone che transitano sulla ciclabile come un salto indietro nel tempo.