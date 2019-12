Ripristinato il contributo all’asilo di Sciarè

Ripristinato, all’unanimità, il contributo alla scuola materna Borgomanero di Sciarè. Una correzione “in corsa”, dopo che si era accesa una polemica su quello zero inizialmente a bilancio.

Il voto è arrivato in sede di approvazione del bilancio: tre erano stati gli emendamenti presentati dal Partito Democratico, dal sindaco Andrea Cassani e – in forme diverse – dal consigliere di Gallarate 9.9 Rocco Longobardi, tutti presentati due settimane fa a sanare una situazione che rischiava di essere imbarazzante (per la maggioranza) e che la minoranza considerava pericolosa.

In questo l’emendamento ha superato quegli ostacoli tecnici e di normativa che inizialmente erano stati addotti dall’assessore Palazzi (che pure prometteva un intervento successivo, dopo l’approvazione del bilancio). Al di là di alcune polemiche incrociate, comunque, il voto sul ripristino dei 40mila euro alla Borgomanero ha poi visto l’unanimità di maggioranza e opposizione.

Diverso il destino di un altro emendamento, d’iniziativa dell’opposizione (Pd e Città è Vita), per il ripristino del contributo a 600mila euro del contributo al museo Maga, che è stato ridotto spostando alcune spese su altre voci. Contrario il centrodestra, che ha difeso la scelta di una riduzione del contributo accompagnato da uno spostamento di risorse verso il polo culturale che comprenderà – in via De Magri – anche la biblioteca: «La Fondazione Zanella vedrà un risparmio per le utenze, suddividere i costi fissi è un aiuto concreto» ha detto il sindaco Andrea Cassani.

Per chi l’ha proposto invece si sarebbe trattato di «un modo per essere trasparenti, per far capire l’intenzione di sostenere il museo con cifre chiare» ha detto Margherita Silvestrini, che ha spiegato le ragioni insieme a Sebastiano Nicosia.