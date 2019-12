Sant’Anna, l’elicottero per consolidare i versanti

Anni fa il versante aveva ceduto e in un caso addirittura fu necessario procedere all’evacuazione di alcune abitazioni.

Oggi c’è stato un intervento con un elicottero “Ariane Elicopter Service” per la posa pali e reti messa in sicurezza versante a S.Anna, località di Cuveglio non distante dalla strada che porta a Duno.

I lavori sono stati appaltati dall’amministrazione e finanziati da regione Lombardia.

In primavera verrà posata una nuova rete di protezione paramassi per concludere la messa in sicurezza del versante.