Schianto in viale Lombardia, traffico in tilt

Un incidente fra due auto ha questa mattina, 16 dicembre, bloccato il traffico in ingresso città a Saronno provenendo da nord. Lo schianto è avvenuto in viale Lombardia e dalle prime informazioni sono due i veicoli rimasti coinvolti e tre i feriti gravi: i vigili del fuoco hanno dovuto operare per estrarre le persone dalle auto.

Il 118 di Milano ha inviato sul posto tre ambulanze e un’automedica e sono al lavoro anche i carabinieri della compagnia di Saronno per rilevare l’entità del sinistro e per occuparsi della viabilità rimasta fortemente congestionata.

I feriti sono tre, due uomini di 36 e 66 anni e una donna di 33: due dei feriti sono in codice giallo, uno un condice rosso.