Scomparso Clemente Giuliani, una vita per far viaggiare i varesini

E’ scomparso a 81 anni Clemente Giuliani.

Figlio di Gaspare che, insieme a Emilio Laudi, ha fondato nel 1929 l’autoservizi Giuliani e Laudi, ha gestito il ramo d’azienda nato qualche anno dopo, quello dell’agenzia viaggi, dal 1967 al 2010. Durante la sua direzione l’agenzia ha avuto fino a sei sedi in tutta la Provincia, e ancora ora la sede più nota ai varesini è nel pieno centro, in via Marconi.

Il fratello Giancarlo è stato per tanti anni capofficina e socio della Giuliani e Laudi autoservizi, che nel 2016 è confluita in Autolinee Varesine.

Lascia la moglie Sisa e i figli Carlo e Donata.

I funerali avranno luogo giovedì 12 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cazzago Brabbia, di cui la famiglia Giuliani è originaria.