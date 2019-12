Scontro nella notte in via Magenta: cinque i feriti

Cinque persone sono rimaste coinvolte, la notte scorsa, in un incidente in via Magenta a Varese. Due vetture si sono scontrate qualche minuto prima delle tre.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica per soccorrere i 5 giovani, tra cui tre ragazzi di 26 anni, che sono stati trasportati in codice giallo ( condizioni serie ma non gravi) agli ospedali di Circolo e di Tradate.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Varese