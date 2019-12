Serie D, penultima di andata

Il girone di andata è quasi finito per la Serie D, che nel weekend di sabato 14 e domenica 15 dicembre manderà in scena la penultima giornata (fischio d’inizio ore 14.30). Ultimi impegni casalinghi del 2019 per la Caronnese e per la Castellanzese, mentre il Legnano farà visita alla Folgore Caratese. (Foto Facebook – Sc Caronnese)

GIRONE A

CARONNESE – CASALE

Sfida d’alta classifica per la Caronnese, che al “Comunale” di Caronno Pertusella ospiterà il Casale. Le due formazioni sono attualmente appaiate in classifica a quota 24 punti, tre in meno della capolista Sanremese. Sarà una sfida complicata contro una diretta concorrente ma che i ragazzi di mister Gatti non possono sbagliare. Una vittoria permetterebbe infatti ai rossoblu di rimanere attaccati al treno di testa, oltre che salutare il pubblico di casa nella maniera migliore.

16a GIORNATA: Bra – Lucchese; Caronnese – Casale; Fezzanese – Ghiviborgo; Fossano – Savona; Lavagnese – Real Forte; Prato – Chieri; Seravezza – Ligorna; Vado – Borgosesia; Verbania – Sanremese. CLASSIFICA: Sanremese 27; Prato 26; Lucchese, Fossano 25; Caronnese, Casale 24; Chieri 23; Real Forte, Fezzanese 21; Savona, Borgosesia, Seravezza 19; Ghiviborgo, Verbania, Bra 16; Ligorna 14; Vado 13; Lavagnese 11.

GIRONE B

CASTELLANZESE – NIBIONNOGGIONO

Deve ritrovare la via della vittoria la Castellanzese, che arriva da due sconfitte di fila, con otto gol presi. Sarà l’ultima gara del 2019 al “Provasi”, ricordando che quest’anno è stato storico per la società neroverde, grazie alla prima promozione in Serie D. Di fronte però la squadra di mister Mazzoleni avrà una formazione ambiziosa come il NibionnOggiono, che settimana scorsa ha messo a dura prova il lanciato Legnano. La Castellanzese ha però bisogno di punti per risollevarsi da una situazione di classifica difficile.

FOLGORE CARATESE – LEGNANO

Il Legnano sta viaggiando alla grande, è secondo in classifica da solo e a Carate Brianza affronterà il più classico degli “esami di maturità”. La Folgore Caratese è in piena zona playoff, è una formazione ambiziosa e ha dimostrato di poter essere un cliente scomodo per tutti, soprattutto sul campo di casa. I lilla invece non hanno intenzione di fermare la loro striscia di vittorie e anche i Brianza proveranno a fare bottino pieno.