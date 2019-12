Torte e striscioni, Basketball Gallaratese tifa “positivo”

Un pomeriggio per “imparare” a tifare nel modo giusto. A sostenere la propria squadra, non a insultare l’avversario. E a farlo con tanta tanta creatività.

L’iniziativa, organizzata da Basketball Gallaratese, ha riunito i ragazzini di tre squadre – Gallarate, Cardano Cuoricino e Casorate Sempione – sabato 7 dicembre.

«”Tifiamo positivo” nasce dalla constatazione che anche nel basket a livello di tifo si assiste a brutte scene» spiega Mauro Basso, uno dei genitori coinvolti. «Vediamo spesso genitori che se la prendono con gli arbitri, che spesso sono ragazzini essi stessi. Per contrestare questo modo di fare, abbiamo lanciato il progetto: abbiamo iniziato a fare dei banner con frasi motivazionali di giocatori famosi, appese al palazzetto anche per decorare gli spazi. Per la prima volta quest’anno abbiamo organizzato un evento con squadre di Gallarate, Cardano e Casorate per imparare a fare tifo a favore».

La nuova tappa è stata portata avanti in collaborazione con l’associazione Scuola di Tifo di Reggio Emilia: un pomeriggio per insegnare ai ragazzi (e indirettamente anche ai genitori) a fare tifo a favore.

Preparando poi anche i “banner” da esporre nel corso della successiva partita della prima squadra di Basketball Gallarate in programma nel tardo pomeriggio.