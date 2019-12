Trasporto eccezionale in A8, attenti alle chiusure

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 3:00 di venerdì 20 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza, al km 17+000;

-sarà chiuso l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000 della stessa A8, percorrere la SP527 ed entrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dallo svincolo di Saronno.

In ulteriore alternativa, si potrà percorrere la A8 verso Milano, uscire alla stazione di Lainate, al km 8+000 e rientrare dalla stessa, in direzione di Varese.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Origgio Uboldo, per chi proviene da Lainate ed è diretto a Origgio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno, al km 15+500.