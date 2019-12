Uboldo, il plesso scolastico di via XX settembre non verrà intitolato a Rodari

È stata infatti respinta dal Consiglio Comunale del 3 dicembre la mozione presentata dal gruppo ‘Per Uboldo Colombo Sindaco’ di intitolare a Gianni Rodari l’intero plesso scolastico.

L’istituto ad oggi non ha intitolazione ed ha preso il nome della via nel quale è collocato. In Consiglio è intervenuto il Sindaco Luigi Clerici: «a Rodari è già stata intitolata la Biblioteca e lo scrittore ha già quindi ricevuto un riconoscimento da parte di Uboldo, non possiamo intitolargli tutti gli edifici del Paese».

Il Sindaco inoltre ha sottolineato l’importanza della via XX settembre, che ricorda uno degli ultimi capitoli del Risorgimento, quando nel 1870 l’esercito italiano prese Roma dopo la breccia di Porta Pia, ponendo fine allo Stato Pontificio e annettendo Roma al Regno D’Italia.