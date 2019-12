Un Natale in rosso in piazza Carducci

Sarà un “Natale in rosso” quello di piazza Carducci, nel pieno centro di Varese: è stata posata da qualche ora la grande opera rossa “Sono qui” dell’artista spezzino Giuliano Tomaino.

L’operazione è stata voluta dal gallerista Alberto Lavit, che proprio in piazza Carducci ha il suo showroom, per portare un Natale diverso in piazza.

L’opera, alta quasi quattro metri, è in tour dal 2015 : è stata all’ingresso di Expo, poi allo Stadio Franco Ossola, alla fiera Città di Varese, all’Agricola home&garden, sul sentiero dell’arte a Lavena-Ponte Tresa ed ora in Varese centro.

L’artista è appositamente arrivato in città per seguire il giusto posizionamento dell’opera, avvenuto con un grande camion di nove metri dotato di gru.

Quella di piazza Carducci non è l’unica opera di Tomaino in città: sua è anche la scultura, sempre rossa, che campeggia nella rotonda in viale Europa, donata alla città dalla Associazione Culturale Parentesi.