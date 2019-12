Un pasticcere da “due torte” per imparare come fare i biscotti di Natale

Sarà Fabio Longhin, una delle cinque “due torte” del Gambero Rosso varesine, uno dei più innovativi pasticceri lombardi, a suggerirci i più moderni “regali di Natale da mangiare” per queste festività 2019.

Longhin, al timone della sua Pasticceria Chiara di Olgiate Olona, sarà infatti per la prima volta protagonista – Tra cakes e biscottini – ai Corsi Tigros, con “Regali da Cucinare” l’ultimo evento del 2019 in provincia di Varese.

L’appuntamento è per le 17 di martedì 10 dicembre al Buongusto Tigros di Castellanza, in via Bettinelli 10: le prenotazioni sono già chiuse, ma vale la pena di “passare di li” per l’ultimo prestigioso appuntamento in zona.