Un pomeriggio allo stadio: il regalo di Filippo Sgarbi al piccolo Lorenzo

Un pomeriggio speciale per il piccolo Lorenzo Trupia, che da circa due anni lotta contro la leucemia.

Il calciatore Filippo Sgarbi, nato e cresciuto a Casciago, ha invitato il piccolo Lorenzo, 8 anni, a vedere il match di serie B tra il suo Perugia, dove gioca da due anni, e la Cremonese allo stadio Zini. Non solo l’emozione di poter vedere dal vivo un match di calcio professionistico, ma anche la maglietta autografata dallo stesso Sgarbi: un regalone di Natale per Lorenzo, appassionato di calcio (ha potuto ricominciare a giocare quest’estate) che in comune con Sgarbi ha, oltre al fatto di essere entrambi di Casciago, anche quello di giocare nella prima squadra dove il difensore classe 1997 ha mosso i primi passi e tirato i primi calci, la Casmo, prima di passare al Varese prima e all’Inter poi.

Lorenzo è stato accolto e “coccolato” da tutto il Perugia Calcio e dai genitori di Filippo, Bruno e Donata: «Un ragazzo davvero dal cuore d’oro. Eravamo vicini ai suoi genitori, una famiglia sensibilissima che ringraziamo con tutto il cuore», ha detto papà Giuseppe, come sempre al fianco del suo piccolo guerriero.