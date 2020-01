10 giorni di lavori nel parcheggio Giussano

Il parcheggio Giussano (Via Alberto da Giussano) è interessato da lavori di manutenzione straordinaria che lo renderanno parzialmente non disponibile per una decina di giorni.

Gli interventi sono iniziati il 7 gennaio e dureranno una decina di giorni e riguarderanno principalmente la sostituzione della cassa automatica oltre ad altri lavori finalizzati ad un restyling dell’area grazie al quale gli utenti potranno disporre di un posteggio maggiormente performante, in particolare rispetto ad automazioni e fruibilità.

“Pertanto fino al termine delle opere -spiega l’azienda- l’area sarà mantenuta aperta solo per i possessori di abbonamento, mentre non sarà accessibile per l’utilizzo a rotazione. Scusandoci anticipatamente con l’utenza, assicuriamo sin d’ora che la società si attiverà al fine di minimizzare il più possibile il disagio procedendo in tempi serrati all’esecuzione dei lavori”.