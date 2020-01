Auto in fiamme, chiuso un tratto dell’autostrada A2

(Immagine di repertorio) – Un’auto in fiamme sull’autostrada svizzera A2 ha causato diversi disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio.

Poco prima delle 16 in territorio di Camorino, una vettura con targhe ticinesi che circolava sulla A2 in direzione nord ha preso fuoco all’altezza degli svincoli di Bellinzona sud. In breve tempo il veicolo è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona per le operazioni di spegnimento, terminate attorno alle 17.

Il rogo ha completamente distrutto la vettura, ma fortunatamente non si lamentano feriti.

L’incendio ha causato la chiusura del tratto interessato dell’autostrada per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento.